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Похититель картины Куинджи объяснил свой поступок и попросил прощения

Происшествия

Денис Чуприков находится под арестом

Москва, 31 января 2019, 23:53 — REGNUM  Обвиняемый в похищении картины художника Архипа Куинджи «Ай-Петри.Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков заявил, что идея совершить кражу пришла к нему спонтанно и принес извинения за свой поступок. Об этом сегодня, 31 января, сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Напомним, что картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из Третьяковской галереи прямо среди бела дня под камерами видеонаблюдения и на глазах у посетителей. Сотрудники музея только через несколько десятков минут поняли, что произошло хищение.

К счастью, правоохранительным органам удалось задержать похитителя по горячим следам — он не заботился о скрытности.

На данный момент вина Чуприкова подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями с места происшествия.

По словам Мельникова, который общался с обвиняемым, тот просит прощения за свой поступок.

«Он заявил, что решение украсть картину Куинджи возникло у него спонтанно, и попросил прощения у россиян за свой поступок», — рассказал Мельников.

Читайте ранее в этом сюжете: Защита обвиняемого в краже картины Куинджи обжаловала его арест

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Хищения из музеев
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