Похититель картины Куинджи объяснил свой поступок и попросил прощения

Москва, , 23:53 — REGNUM Обвиняемый в похищении картины художника Архипа Куинджи «Ай-Петри.Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков заявил, что идея совершить кражу пришла к нему спонтанно и принес извинения за свой поступок. Об этом сегодня, 31 января, сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Напомним, что картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из Третьяковской галереи прямо среди бела дня под камерами видеонаблюдения и на глазах у посетителей. Сотрудники музея только через несколько десятков минут поняли, что произошло хищение.

К счастью, правоохранительным органам удалось задержать похитителя по горячим следам — он не заботился о скрытности.

На данный момент вина Чуприкова подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями с места происшествия.

По словам Мельникова, который общался с обвиняемым, тот просит прощения за свой поступок.

«Он заявил, что решение украсть картину Куинджи возникло у него спонтанно, и попросил прощения у россиян за свой поступок», — рассказал Мельников.

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