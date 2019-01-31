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Дет-метал группа In Flames посетит Россию в апреле 2019 года

Культура

Музыканты представят свой новый альбом I, The Mask

Санкт-Петербург, 31 января 2019, 10:11 — REGNUM  Шведская группа In Flames, играющая в жанре мелодичного дет-метал, 23 апреля 2019 года посетит Санкт-Петербург и проведет отыграет программу в клубе «A2», а 25 апреля музыканты выступят в Москве, в клубе «Главклуб Green Concert». Об этом 31 января сообщил портал Intermedia.

Отмечается, что концерты будут проведены в рамках поддержки нового альбома группы I, The Mask, который поступит в продажу 1 марта 2019 года. Вокалист коллектива Андерс Фриден заявил, что новый альбом является для музыкантов особенным, он добавил, что группа посвящает его своим поклонникам.

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Напомним, I, The Mask является для группы уже 13-м по счету альбомом, в 2016 году In Flames выпустили пластинку Battles. Свой первый альбом коллектив записал в 1994 году.

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