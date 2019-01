Питер Джексон снимет документальный фильм о «Ливерпульской четверке»

Лондон, , 01:07 — REGNUM Режиссер Питер Джексон, известный по кинотрилогии «Властелин колец», начал работу над документальным фильмом, посвященным созданию альбома Let it Be английской группы The Beatles, сообщает The Guardian.

Сообщается, что над съемками Джексон работает совместно с компаниями Apple Corps и WindNut Films. В картине будет использовано 55 часов видеоматериалов, записанных во время работы группы над записью альбома в студии в январе 1969 года. Ранее эти кадры нигде не демонстрировались.

«В создании картины будут использованы 55 часов уникальных видеокадров и 140 часов аудиозаписей, они дадут картине возможность произвести необычайное впечатление… Это подобно машине времени, которая перенесет нас в 1969 год, и мы будем наблюдать, как эти четверо друзей на студии создают великую музыку», — заявил Джексон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января во всем мире отмечали день The Beatles. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 2001 году. Дата праздника была приурочена к открытию клуба Cavern в Ливерпуле (16 января 1957 года). В этом клубе впервые выступила знаменитая «ливерпульская четверка».

