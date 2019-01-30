Певица Ариана Гранде опозорилась, набив на руке татуировку с иероглифами

Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Певица и актриса Ариана Гранде набила себе татуировку на ладони в виде иероглифов, отсылающих к названию её нового сингла 7 Rings («Семь колец»). Однако в итоге выяснилось, что надпись переводится совсем не так, как она думает. Об этом 30 января сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/ariana_japan/status/1090439269091430400

Два иероглифа кандзи, расположенные вместе, читаются как «шичирин». Первый символ действительно означает «семь», а второй означает «обруч» или «кольцо». Однако если их соединить вместе, то значение надписи будет другим. «Шичирин» означает: «маленький угольный гриль».

https://twitter.com/aoi80550747/status/1090463913815138304

Фотография татуировки была удалена из Instagram певицы, однако она до сих пор размещена на её официальной японской странице в Twitter.

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Напомним, клип на песню 7 rings был опубликован на YouTube-канале Арианы Гранде 17 января 2019 года. С момента публикации он набрал уже более 100 млн просмотров.

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