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Организаторы премии Grammy опровергли утечку списка лауретов

Общество

Список победителей не разглашается до церемонии награждения

Вашингтон, 30 января 2019, 00:50 — REGNUM  Якобы украденный хакерами список победителей конкурса на премию Grammy является ненастоящим, заявил официальный представитель Американской академии звукозаписи изданию Billboard.

По его словам, список победителей не распространяется среди обычных сотрудников организации до самого дня церемонии награждения. Только в тот день, по словам представителя, имена лауреатов премии доставляются в запечатанных конвертах. Таким образом, настоящих победителей конкурса все интересующиеся смогут узнать лишь 10 февраля — на церемонии награждения в Лос-Анджелесе.

Ранее в интернете появилась информация, что якобы хакерам удалось украсть список победителей музыкальной премии Grammy. Список был опубликован. Согласно списку, песней 2018 года стал сингл «I like it» Карди Би, а лучшей записью года стала композиция «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

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