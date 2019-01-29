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Студия DC выпустила первый тизер-трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Культура

Премьера картины в США запланирована на 7 февраля 2020 года

Лос-Анджелес, США, 29 января 2019, 12:25 — REGNUM  Студия DC выложила в сеть первый тизер-трейлер фильма «Хищные птицы», в котором актриса Марго Робби вновь предстанет в образе злодейки Харли Квинн. Ролик был опубликован 28 января на YouTube-канале CheekySneakyPeeky.

Длительность ролика составляет лишь 19 секунд, однако зрители могут увидеть в нём Мэри Элизабет Уинстед, Рози Перес и Юэна МакГрегора. Премьера картины в США запланирована на 7 февраля 2020 года.

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Напомним, снимает новый фильм DC малоизвестный режиссер Кэти Янь. Стоит отметить, что Марго Робби выступает в качестве одного из продюсеров проекта.

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