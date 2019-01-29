В Рунете обсуждают новые кадры со съемок девятой части «Звездных войн»

Лондон, , 11:29 — REGNUM Пользователи Рунета обсуждают новые кадры девятой части космической саги «Звездные войны», в которых показана заснеженная местность и полуразрушенные постройки. Некоторые из них шутят, что съемки проходят в России.

https://www.instagram.com/p/BtGrccIgWuB/

Между тем известно, что кадры выложил в сеть актер Люк Гриффин. Он сделал фотографии в одном из парков Великобритании. Фанаты предположили, что в этой местности снимают пейзажи базы «Старкиллер», которая представляет собой мобильную ледяную планету, расположенную в Неизведанных регионах.

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Напомним, премьера девятой части «Звездных войн» запланирована на 19 декабря 2019 года. Снимает картину режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс. Первоначально должность режиссера занимал Колин Треворроу, однако он покинул проект в сентябре 2017 года из-за «творческих разногласий» с продюсерами.

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