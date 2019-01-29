Семья Майкла Джексона назвала лжецами героев фильма «Покидая Неверленд»

Лос-Анджелес, США, , 07:38 — REGNUM Семья покойного Майкла Джексона выступила с заявлением и раскритиковала документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором певца вновь обвинили в педофилии. Об этом 28 января сообщил журнал People.

Наследники поп-идола назвали лжецами Джеймса Сафэчука и Уэйда Робсона, на основе показаний которых построен четырехчасовой фильм. Они также заявили, что Джексон для них «будет всегда на 100% невиновным». В ответ на критику создатель картины — режиссер Дэн Рид заявил, что любой, кто посмотрит её, сам сможет увидеть историю Сафэчука и Робсона. Кинематографист добавил, что создатели картины не видят необходимости в том, чтобы прислушиваться к мнению тех, кто не имеет представления о произошедшем с двумя этими людьми.

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Напомним, картина «Покидая Неверленд» была впервые показана 25 января 2018 года на кинофестивале «Сандэнс». В 2005 году Майкл Джексон был арестован по обвинению в растлении детей, а через сутки выпущен под залог. В итоге суд присяжных признал певца невиновным.

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