Крис Браун подал ответный иск против обвинившей его в изнасиловании женщины

Париж, , 16:01 — REGNUM Американский певец Крис Браун подал в суд Парижа иск против обвинившей его в изнасиловании женщины, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, заявление было подано по делу о защите чести и достоинства спустя три дня после того, как музыканта задержали по обвинению в изнасиловании. Сторона защиты певца уверяет, что доказательства вины Брауна в совершении данного преступления недостаточны для судебного преследования.

Как сообщало ИА REGNUM, Крис Браун был арестован 21 января по подозрению в групповом изнасиловании. 24-летняя девушка заявила полиции, что певец вместе с другом и охранником надругались над ней в ночь с 15 на 16 января.

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