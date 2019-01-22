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Портрет Анны Ахматовой выставлен на аукцион в Москве за 1 рубль

Культура

Рисунок, сделанный графитным карандашом, изображает профиль поэтессы

Портрет Анны Ахматовой выставлен на аукцион в Москве за 1 рубль
Александр Тышлер. Портрет Анны Ахматовой. 1943

Москва, 22 января 2019, 08:22 — REGNUM  Портрет русской поэтессы Серебряного века Анны Ахматовой работы художника Александра Тышлера будет выставлен на торги. Предварительная стоимость лота — 1 рубль, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

"Рисунок относится к небольшому циклу живых портретных зарисовок великой поэтессы, исполненных А. Г. Тышлером непосредственно с натуры», — говорится в комментарии к лоту.

Сам портрет, выполненный в 1943 году графитным карандашом, изображает профиль поэтессы, размер рисунка — 22×17,5 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2018 года стало известно, что на аукционе Christie's за $2,892 млн было продано написанное известным ученым Альбертом Эйнштейном «Письмо о Боге».

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