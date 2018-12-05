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«Письмо о Боге» Эйнштейна ушло с молотка почти за $3 млн

Общество

Первоначально этот лот оценивался в $1-1,5 млн

«Письмо о Боге» Эйнштейна ушло с молотка почти за $3 млн
Альберт Эйнштейн

Лондон, 5 декабря 2018, 01:40 — REGNUM  «Письмо о Боге», написанное известным ученым Альбертом Эйнштейном в 1954 году, было продано на аукционе Christie's за $2,892 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сообщается, что первоначально этот лот оценивался в $1−1,5 млн. Это письмо Эйнштейн написал в Германии в 1954 году и адресовал его немецкому философу Эрику Гуткинду. В послании Эйнштейн размышляет о Боге, Библии и иудаизме.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на аукционе Kedem было продано письмо физика Альберта Эйнштейна к его сестре Майе за 28,4 тыс евро. Это письмо известный ученый написал в 1922 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Письмо Альберта Эйнштейна к сестре продано на аукционе за €28 тыс

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