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«Сталкер» возглавил топ-10 популярных на Западе советских фильмов

Культура

В десятку вошли еще пят ькартин Андрея Тарковского

Москва, 20 января 2019, 05:26 — REGNUM  Фантастический фильм «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского занял первую строчку в рейтинге самых популярных на Западе советских кинокартин, составленном по оценкам пользователей портала IMDb.com.

«Сталкер» был снят в 1979 году по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Фильмы Тарковского заняли также третью, четвертую, пятую, седьмую и восьмую позиции рейтинга. Это, соответственно, фильмы «Солярис», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Жертвоприношение» и «Ностальгия».

Вторую строчку занимает драма Элема Климова «Иди и смотри». На шестом месте — комедия Эльдара Рязанова «Ирония Судьбы, или С легким паром!», сообщает портал «Словодел».

Замыкают десятку киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука и драма «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

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