Андрей Кончаловский рассказал о том, как стать суперзвездой

Москва, , 05:02 — REGNUM Известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский поделился секретом о том, как стать известным кинематографистом, сообщает 20 января RT.

«Стать известным в наши дни не сложно, достаточно того, чтобы тебя раскручивали. Христу было сложно, а сегодня стать супер звездой очень легко», — подчеркнул Кончаловский.

Однако, кинорежиссер утверждает, что упасть с вершины популярности также просто, как на нее взобраться. У людей сегодня короткая память, а большинство современных кинокритиков — это не очень культурные люди.

Напомним, известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский готовит к премьере свою новую картину «Грех». В октябре 2018 года ее фрагмент был представлен президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

Читайте ранее в этом сюжете: На экраны вышел трейлер нового фильма по роману Стивена Кинга