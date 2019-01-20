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Андрей Кончаловский рассказал о том, как стать суперзвездой

Культура

Это очень легко, считает кинорежиссер

Москва, 20 января 2019, 05:02 — REGNUM  Известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский поделился секретом о том, как стать известным кинематографистом, сообщает 20 января RT.

«Стать известным в наши дни не сложно, достаточно того, чтобы тебя раскручивали. Христу было сложно, а сегодня стать супер звездой очень легко», — подчеркнул Кончаловский.

Однако, кинорежиссер утверждает, что упасть с вершины популярности также просто, как на нее взобраться. У людей сегодня короткая память, а большинство современных кинокритиков — это не очень культурные люди.

Напомним, известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский готовит к премьере свою новую картину «Грех». В октябре 2018 года ее фрагмент был представлен президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

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