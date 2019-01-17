Катрин Денёв продаст коллекцию одежды модельера Ив Сен-Лорана

Париж, , 09:10 — REGNUM Знаменитая французская киноактриса Катрин Денёв намерена распродать несколько сотен предметов из своего гардероба, созданных модельером Ивом Сен-Лораном. Об этом пишет 16 января Le Figaro.

Отмечается, что на аукционе Christie's в Париже 24 января будут выставлены на торги вечерние платья, костюмы, юбки и брюки, которые известный кутюрье создал специально для Денёв в период с 1969 по 2002 год. Специалисты оценивают состояние вещей как «идеальное», отмечая при этом, что большинство выставленных на аукцион предметов одежды были изготовлены в 80-х и 90-х годах прошлого века.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года стало известно, что врученная Мэрилин Монро в категории «Любимая актриса мира» статуэтка американской премии «Золотой глобус» была продана на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз за $250 тыс.

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