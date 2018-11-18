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«Золотой глобус» Мэрилин Монро продан за рекордные $250 000

Культура

Статуэтка Мэрилин Монро стала самой дорогой наградой «Золотой глобус», когда-либо продаваемой на аукционах

Беверли-Хиллз, США, 18 ноября 2018, 09:27 — REGNUM  Статуэтка американской премии «Золотой глобус», врученная Мэрилин Монро в категории «Любимая актриса мира», была продана на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз за $250 000. Об этом сообщает Reuters.

Аукцион «Icons & Idols: Hollywood» проходил в Беверли-Хиллз 16−17 ноября. Статуэтка Мэрилин Монро стала самой дорогой наградой «Золотой глобус», когда-либо продаваемой на аукционах.

Еще одним лотом стал черный двухместный автомобиль актрисы Ford Thunderbird. Актриса пользовалась им с 1956 по 1962 год. Ford был продан за $490 000.

Также на аукционе продавались вещи певиц Шер, Тины Тернер и других знаменитостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года продюсер и сценарист Кристофер Онгаро сообщил, что при съемках биографического фильма о Мэрилин Монро будет использовать цифровую 3D-копию актрисы.

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Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
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