«Золотой глобус» Мэрилин Монро продан за рекордные $250 000

Беверли-Хиллз, США, , 09:27 — REGNUM Статуэтка американской премии «Золотой глобус», врученная Мэрилин Монро в категории «Любимая актриса мира», была продана на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз за $250 000. Об этом сообщает Reuters.

Аукцион «Icons & Idols: Hollywood» проходил в Беверли-Хиллз 16−17 ноября. Статуэтка Мэрилин Монро стала самой дорогой наградой «Золотой глобус», когда-либо продаваемой на аукционах.

Еще одним лотом стал черный двухместный автомобиль актрисы Ford Thunderbird. Актриса пользовалась им с 1956 по 1962 год. Ford был продан за $490 000.

Также на аукционе продавались вещи певиц Шер, Тины Тернер и других знаменитостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года продюсер и сценарист Кристофер Онгаро сообщил, что при съемках биографического фильма о Мэрилин Монро будет использовать цифровую 3D-копию актрисы.