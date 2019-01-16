Выставка «Новгород. Хроника освобождения» откроется в Музее Победы

Москва, , 12:24 — REGNUM В Музее Победы в Москве сегодня, 16 января, открывается выставка «Новгород. Хроника освобождения». Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, выставка приурочена к 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Экспозиция посвящена одной из самых трагических и в то же время героических страниц новгородской истории — 883-дневной немецкой оккупации города. На выставке представлено более 150 экспонатов, рассказывающих о начале войны и оборонительных боях Красной Армии, деятельности партизан на территории Новгородской области и подвигах бойцов и командиров войск Волховского фронта, освободивших город.

Среди экспонатов — фотографии, документы, фронтовые газеты, живопись, графика, скульптура, оружие и обмундирование военнослужащих Красной Армии и войск вермахта, предметы партизанского быта.

Из фондов Новгородского музея-заповедника на выставке представлены электронные копии музейных предметов и киноматериалов: четыре альбома «Варварские разрушения немецко-фашистскими захватчиками исторических памятников Новгорода. 1941−1944 гг.», подготовленные Новгородской областной комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников; альбом «Битва на Волхове», автограф бойцов-освободителей Новгорода 1944 г., панорамные съемки линии обороны противника под Новгородом 1943−1944 г., аэросъемка разрушенного Новгорода в январе 1944 г., план разминирования города от 25 января 1944 г., сюжетные фотографии 1944 г., кинохронику, живопись Кукрыниксов, Юрия Подляского, графика Ярослава Титова, Виктора Климашина, Юрия Ряховского.

В создании выставочного проекта участвовал также Государственный архив новейшей истории Новгородской области. Выставка продлится до 28 февраля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные торжества, посвящённые 75-летию освобождения Новгорода от фашистов, состоятся 20 января 2019 года. В Великом Новгороде пройдёт военный парад, состоится масштабная историческая реконструкция. Также в программе — тематические выставки, концерты, праздничный салют.

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