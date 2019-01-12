Режиссер «Ходячих мертвецов» решил вернуться к корням и снять фильм ужасов

Лос-Анджелес, США, , 02:56 — REGNUM Режиссер Сэм Рэйми, знакомый зрителям по фильмам «Человек-паук», планирует снять фильм ужасов «Позади», в основу которого ляжет одноименная короткометражная картина. Об этом 11 января сообщил портал ComingSoon.

Производством займется студия Lionsgate. Оригинальный короткометражный фильм снял режиссер Анджел Гомес. В центре повествования находится недавно разведенная женщина, которой вдруг начинает казаться, что её ребенку угрожает смертельная опасность. Вскоре она понимает, что её предчувствия превращаются в реальность.

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Напомним, Сэм Рейми известен зрителям по своей работе над серией фильмов ужасов «Зловещие мертвецы». Первая картина вышла в 1981 году, её бюджет составлял лишь $350 тыс.

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