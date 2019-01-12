Кинокритики назвали фильм «Война Анны» лучшим

Москва, , 01:10 — REGNUM Фильм «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко был признан лучшим российским фильмом 2018 года по версии российских кинокритиков. Фильм получил национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон», сообщает журнал film pro.

Также премию за лучшую главную женскую роль получила Марта Козлова, исполнившая главную роль в фильме «Война Анны». Картина также была отмечена премией за лучшую операторскую работу, которую получил Алишер Хамидходжаев.

По сюжету фильма, маленькая девочка Анна остается в живых после того, как нацисты во время Великой Отечественной войны расстреляли ее семью. После этого девочка прячется в нерабочем камине в здании комендатуры.

Напомним, премия «Белый слон» была учреждена в 2005 году. Состав номинантов определяется голосованием журналистов, пишущих на тему кинематографа. Лауреатов премии выбирает экспертная комиссия Гильдии киноведов и кинокритиков, руководителем которой в настоящее время является Кирилл Разлогов.