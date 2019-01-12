Суббота, 12 Января 2019 года
01:10:57 МСК

Кинокритики назвали фильм «Война Анны» лучшим

Культура

Фильм также получил премии за лучшую главную женскую роль и за лучшую операторскую работу

Москва, 12 января 2019, 01:10 — REGNUM  Фильм «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко был признан лучшим российским фильмом 2018 года по версии российских кинокритиков. Фильм получил национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон», сообщает журнал film pro.

Также премию за лучшую главную женскую роль получила Марта Козлова, исполнившая главную роль в фильме «Война Анны». Картина также была отмечена премией за лучшую операторскую работу, которую получил Алишер Хамидходжаев.

По сюжету фильма, маленькая девочка Анна остается в живых после того, как нацисты во время Великой Отечественной войны расстреляли ее семью. После этого девочка прячется в нерабочем камине в здании комендатуры.

Напомним, премия «Белый слон» была учреждена в 2005 году. Состав номинантов определяется голосованием журналистов, пишущих на тему кинематографа. Лауреатов премии выбирает экспертная комиссия Гильдии киноведов и кинокритиков, руководителем которой в настоящее время является Кирилл Разлогов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить