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Актриса Гвинет Пелтроу пригласила на медовый месяц бывшего мужа

Культура

Компанию им составили друзья семьи

Лос-Анджелес, США, 11 января 2019, 15:45 — REGNUM  Актриса Гвинет Пелтроу удивила поклонников тем, что провела медовый месяц одновременно с новым мужем Брэдом Фальчуком и с бывшим супругом, фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. Об этом 10 января сообщил портал CNN.

Она рассказала в интервью журналистам, что в свадебное путешествие на Мальдивы отправились также её с Мартином дети, а также дети Фальчука от его предыдущего брака. Кроме того, компанию им составили друзья семьи. «Это был очень современный медовый месяц», — сказала Пэлтроу журналистам, при этом актриса не смогла сдержать смех.

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Напомним, Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин состояли в браке около 10 лет, они развелись в 2016 году. Известно, что они состоят в прекрасных отношениях. Актриса вышла замуж за телепродюсера Брэда Фальчука в сентябре 2018 года.

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