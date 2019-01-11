Пятница, 11 Января 2019 года
14:23:53 МСК

Исполнитель роли Майкла Майерса готов сняться в продолжении «Хэллоуина»

Культура

Ник Кастл хочет, чтобы Джейми Ли Кёртис вернулась к роли Лори Строуд

Лос-Анджелес, США, 11 января 2019, 14:23 — REGNUM  Актер Ник Кастл, известный благодаря своей роли Майкла Майерса в оригинальном фильме «Хэллоуин», заявил, что он готов сняться в сиквеле одноименной картины 2018 года. Об этом 10 января сообщил портал Screen Rant.

В интервью журналистам Касл сказал, что он готов вернуться к роли в продолжении картины и добавил, что также хочет, чтобы её вновь снимал Дэвид Гордон Грин, а Джейми Ли Кёртис вернулась к роли Лори Строуд. При этом актер пояснил, что его энтузиазм по поводу участия в съемках будет зависеть от того, что придумают создатели картины.

Читайте также: Как Ди Каприо снимался в «Терминаторе», а Шурик работал на силы тьмы

Напомним, в фильме «Хэллоуин» 2018 года Ник Касл снялся лишь в нескольких сценах, в основном роль Майкла Майерса играл актер Джеймс Джуд Кортни. Картина имела большой успех, при бюджете $10 млн ей удалось собрать в мировом кинопрокате более $253 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Мстители придут на помощь продюсерам церемонии вручения премии «Оскар»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить