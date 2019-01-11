Исполнитель роли Майкла Майерса готов сняться в продолжении «Хэллоуина»

Лос-Анджелес, США, , 14:23 — REGNUM Актер Ник Кастл, известный благодаря своей роли Майкла Майерса в оригинальном фильме «Хэллоуин», заявил, что он готов сняться в сиквеле одноименной картины 2018 года. Об этом 10 января сообщил портал Screen Rant.

В интервью журналистам Касл сказал, что он готов вернуться к роли в продолжении картины и добавил, что также хочет, чтобы её вновь снимал Дэвид Гордон Грин, а Джейми Ли Кёртис вернулась к роли Лори Строуд. При этом актер пояснил, что его энтузиазм по поводу участия в съемках будет зависеть от того, что придумают создатели картины.

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Напомним, в фильме «Хэллоуин» 2018 года Ник Касл снялся лишь в нескольких сценах, в основном роль Майкла Майерса играл актер Джеймс Джуд Кортни. Картина имела большой успех, при бюджете $10 млн ей удалось собрать в мировом кинопрокате более $253 млн.

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