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Диана Гурцкая выступила против предложений Димы Билана о цензуре в музыке

Культура

Она напомнила, что Конституция Российской Федерации её запрещает

Москва, 11 января 2019, 09:29 — REGNUM  Певица Диана Гурцкая раскритиковала предложение Димы Билана, касающееся создания в России структур, которые бы занимались оценкой качества музыкальных композиций. Об этом она заявила 10 января 2018 года.

Гурцкая, занимающая пост главы комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства, в интервью журналистам РИА Новости напомнила, что Конституция запрещает цензуру. Также она задала вопросы о том, кто будет в этом случая являться судьями и будут ли их вкусы «безупречными и объективными».

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Напомним, 9 января 2018 года Дима Билан Заявил, что в западной музыке сегодня происходит хаос и предложил в России создать некие структуры, которые бы занимались «просеиванием» музыки и позволили бы придерживаться традиций нашей страны.

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