Рэпер Гуф сообщил, кто организовал его избиение в московском клубе

Москва, , 12:48 — REGNUM Рэпер Гуф (Алексей Долматов) записал трек «Бункер ч.1», в котором рассказал, что его избиение в столичном клубе «Бункер» якобы организовал миллиардер Игорь Сосин. Песня доступна в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

В посте с треком рэпер поясняет, что композиция не войдет в альбомы и является своеобразными «мыслями вслух». Гуф признается, что уехал из Таиланда, так как узнал, что его «заказали». Также исполнитель отмечает, что в его избиении задействован российский миллиардер Игорь Сосин.

«Короче, просто если вдруг со мной что-то произойдет в ближайшем будущем, имейте ввиду, что это была семейка Игоря Сосина», — говорится в песне.

Напомним, в ночь на 28 октября 2018 года Гуфа избили в клубе «Бункер». По словам адвоката артиста, рэпера пригласили на обсуждение организации концертов, после чего избили. Музыкант получил сотрясение мозга и переломы ребер. Вскоре после нападения юрист сообщил, что нападение планировалось заранее.

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