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В США умер актер, сыгравший в «Славных парнях» и «Клане Сопрано»

Культура

Фрэнку Адонису было 83 года

Лас-Вегас, США, 28 декабря 2018, 12:44 — REGNUM  В возрасте 83 лет ушел из жизни актер Фрэнк Адонис, которого зрители знают по фильмам «Славные парни», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Бешеный бык» и «Казино». Об этом 28 декабря сообщил сайт телеканала RT.

Причиной его смерти стала продолжительная болезнь, какая именно — не уточняется. В последние девять дней жизнь актера поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких.

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Напомним, последним фильмом Фрэнка Адониса стала малобюджетная картина Proximity to Power режиссера Роберта Циприано. Актер также снимался в сериале «Клан Сопрано».

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