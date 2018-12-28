Глава Marvel оценил реакцию фанатов на финал третьей части «Мстителей»

Лос-Анджелес, США, , 12:02 — REGNUM Глава компании Marvel Кевин Файги в интервью журналистам заявил, что концовка фильма «Мстители: Война бесконечности» получилась именно такой, какой он хотел её видеть. Об этом 28 декабря сообщил портал Comicbook.

Файги сказал, что он очень хотел посмотреть на то, как фанаты отреагируют на первый в киновселенной проигрыш супергероев. Руководитель Marvel добавил, что, по его мнению, их «реакция была лучшей». Стоит отметить, что эту фразу он повторил два раза.

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Напомним, сумма общемировых сборов фильма «Мстители: Война бесконечности» составила более $2 млрд. Сняли картину режиссёры Энтони и Джо Руссо. Продолжение истории фанаты Marvel смогут увидеть в апреле 2019 года.

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