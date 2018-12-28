В Москве открылся кабинет Сергея Эйзенштейна

Москва, , 11:53 — REGNUM Сегодня, 28 декабря, в Москве в Музее кино на ВДНХ открылась постоянная мемориальная экспозиция «Кабинет Сергея Эйзенштейна». Экспозиция разместилась в павильоне №36, сообщили в Минкультуры РФ.

В экспозиции представлено более 300 мемориальных предметов: мебель, личные вещи, текстиль, коллекция произведений печатной графики.

В кабинете можно будет увидеть фотографии, подаренные Эйзенштейну Чарли Чаплином, Джеймсом Джойсом, а также книги с пометками знаменитого кинорежиссёра.

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