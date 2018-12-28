В Санкт-Петербурге продают первый сценарий фильма «Игла» с Виктором Цоем

Санкт-Петербург, , 08:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге на продажу выставили первый сценарий фильма «Игра», главную роль в котором исполнил Виктор Цой. Об этом 27 декабря сообщило издание «Диалог» со ссылкой на пресс-службу сервиса объявлений.

Копия «первого оригинального сценария» представляет собой листы с рукописным текстом, которые принадлежали писателю Бахыту Килибаеву. В ней присутствуют фотографии, на одной из которых написано имя самого Килибаева и его соавтора — Александра Баранова. Владельцы просят за сценарий 1,5 млн рублей.

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Напомним, фильм «Игла» вышел в 1988 году, его премьера состоялась в Алма-Ате. Снимал картину режиссер Рашид Нугманов. В фильме кроме Виктора Цоя снялись Марина Смирнова, Александр Баширов и Петр Мамонов.

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