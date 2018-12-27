Роскомнадзор назвал самые популярные у «пиратов» фильмы 2018 года

Москва, , 18:44 — REGNUM Роскомнадзор составил топ-10 наиболее популярных фильмов, правообладатели которых обращались в ведомство за защитой от интернет-пиратов в 2018 году. Список опубликован 27 декабря на официальной странице регулятора в Facebook.

Лидером рейтинга стала дебютная режиссёрская работа Константина Хабенского — фильм «Собибор» о восстании в лагере смерти в Польше осенью 1943 года. Сообщается, что картина был удалена или заблокирована по требованию Роскомнадзора на 538 ресурсах.

В тройку лидеров вошли также фильм в жанре фэнтези «За гранью реальности» режиссёра Александра Богуславского, который был заблокирован на 415 ресурсах, и «Гоголь. Вий» режиссёра Егора Баранова— заблокирован на 413 ресурсах.

Также в список вошли фильмы «Смешарики. Дежавю», «О чём говорят мужчины. Продолжение», «Тренер», «Непрощённый», «Гоголь. Страшная месть», «Селфи» и «Несокрушимый».

Как сообщается, всего за текущий год в Роскомнадзор поступило более 2 тысяч определений Мосгорсуда и почти 6,5 тысяч заявлений от правообладателей о предварительных обеспечительных мерах по защите авторских и смежных прав в интернете. При этом наибольшее число определений касалось именно защиты прав на кинематографическую продукцию.