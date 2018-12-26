Певица Ники Минаж присоединилась к проекту «Angry Birds в кино 2»

Лос-Анджелес, США, , 16:33 — REGNUM Популярная хип-хоп исполнительница Ники Минаж примет участие в создании сиквела фильма «Angry Birds в кино 2». Об этом 25 декабря сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1077873660868743168

Стоит отметить, что это будет не первая её работа в качестве актера озвучки, ранее артистка подарила свой голос нахальному мамонту Стеффи в анимационной картине «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф». Также у неё были второстепенные роли в игровых фильмах «Парикмахерская 3» и «Другая женщина». Пока что нет информации о том, какого именно персонажа Минаж озвучит в будущем фильме.

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Напомним, премьера анимационного фильма «Angry Birds в кино 2» запланирована на 16 августа 2019 года. Над его созданием работает режиссер Туроп Ван Орман («Удивительные злоключения Флэпджека»).

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