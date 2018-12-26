Среда, 26 Декабря 2018 года
12:34:16 МСК

Эксперты: фильм «Аквамен» принес студии DC долгожданную победу

Культура

Сумма общемировых кассовых сборов картины преодолела отметку $500 млн

Лос-Анджелес, США, 26 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  Мировые кассовые сборы кинокомикса «Аквамен» преодолели отметку в $500 млн. Эксперты отмечают, что картина Джеймса Вана принесла студии DC столь нужную ей сейчас победу. Об этом 25 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1077732019877175296

На кинорынке США «Аквамен» смог собрать $80 млн, по мнению аналитиков это произошло по причине того, что ему пришлось конкурировать с «Мэри Поппинс возвращается» и «Бамблби». При этом картина все равно заняла первое место в рейтинге кассовых сборов.

Читайте также: Канал HBO вновь поднял в сети тему усов Супермена

Напомним, в России в первые выходные показов кассовые сборы «Аквамена» составили около 524 млн рублей, а общая сумма сборов картины сегодня составляет более 853 млн рублей. Производство фильма обошлось кинокомпании Warner Bros. в $160 млн. Ранее эксперты отметили, что кинокомикс уже окупился в прокате.

Читайте ранее в этом сюжете: Глаза как у Тора: видеоблогер разработал опасный спецэффект для косплея

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить