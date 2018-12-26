Эксперты: фильм «Аквамен» принес студии DC долгожданную победу

Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM Мировые кассовые сборы кинокомикса «Аквамен» преодолели отметку в $500 млн. Эксперты отмечают, что картина Джеймса Вана принесла студии DC столь нужную ей сейчас победу. Об этом 25 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1077732019877175296

На кинорынке США «Аквамен» смог собрать $80 млн, по мнению аналитиков это произошло по причине того, что ему пришлось конкурировать с «Мэри Поппинс возвращается» и «Бамблби». При этом картина все равно заняла первое место в рейтинге кассовых сборов.

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Напомним, в России в первые выходные показов кассовые сборы «Аквамена» составили около 524 млн рублей, а общая сумма сборов картины сегодня составляет более 853 млн рублей. Производство фильма обошлось кинокомпании Warner Bros. в $160 млн. Ранее эксперты отметили, что кинокомикс уже окупился в прокате.

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