Фанаты «Один дома» удивлены: культовая фраза картины оказалась фейком

Лос-Анджелес, США, , 14:02 — REGNUM Поклонников «Один дома» шокировал тот факт, что известная фраза из фильма оказалась фейком. Информацию об этом 26 декабря на своей странице в Twitter опубликовал актер и сценарист Сет Роген.

Речь идет о фразе «сдачу оставь себе, грязное животное», которая стала мемом и частью поп-культуры. Она звучит в гангстерской картине «Ангелы с грязными душами», которую в одной из сцен «Один дома» смотрит Кевин Маккаллистер. Выяснилось, что на самом деле этого фильма не существует. Режиссер Крис Коламбус снял несколько таких черно-белых роликов специально для производства фильмов «Один дома» и «Один дома 2».

https://twitter.com/Sethrogen/status/1077642186638802944

«Всё мое детство я думал, что старый фильм, который Кевин смотрит в «Один дома» («Ангелы с грязными душами») на самом деле был каким-то старым фильмом», — написал Роген.

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Напомним, в 1938 году вышла картина «Ангелы с грязными лицами» режиссера Майкла Кёртица, в которой главную роль исполнил актер Джеймс Кэгни. Издание предположило, что Крис Коламбус сделал своеобразную пародию на этот фильм.

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