Составлен топ-10 лучших моментов в кинокомиксах 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 13:30 — REGNUM Портал Screen Rant составил топ-10 лучших сцен кинокомиксов 2018 года. На первое место критики поставили момент смерти Гаморы в фильме «Мстители: Война бесконечности». Рейтинг был опубликован 25 декабря на сайте издания.

В топ-5 также вошли: сцена из «Человек-паук: Через вселенные», в которой Майлз Моралес совершает «прыжок веры» и становится настоящим Человеком-пауком, момент распада тела Питера Паркера в фильме «Мстители: Война бесконечности», битва Т`Чаллы c Эриком Киллмонгером в «Черной пантере» и сцена после титров второй части «Дэдпула».

В топ-10 также вошли: смерть Киллмонгера («Черная Пантера»), появление женщины-паука («Человек-паук: Через вселенные»), прибытие Тора в Ваканду («Мстители: Война бесконечности»), хоррор-сцена, в которой Аквамен и Мера попадают во впадину («Аквамен») и внезапное появление костюма Железного Человека на Тони Старке во время прибытия на землю членов Черного ордена («Мстители: Война бесконечности»).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что сумма мировых кассовых сборов фильма «Аквамен» преодолела отметку $500 млн. Помнению экспертов, благодаря этой картине студия DC смогла добиться успеха после ряда последних неудач.

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