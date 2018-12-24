Актер нового фильма про «Человека-паука» подтвердил информацию о Мистерио

Лос-Анджелес, США, , 13:51 — REGNUM Актер Джейкоб Баталон, исполняющий в фильмах Marvel про Человека-паука роль приятеля Питера Паркера, подтвердли информацию о том, что в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» персонаж Мистерио объединится с главным героем. Об этом 23 декабря сообщил портал Screen Rant.

Баталон рассказал об этом поклонникам вселенной во время встречи, которая прошла в рамках бразильского Comic Con Experience. Он и Джейк Джилленхол, исполняющий роль этого персонажа, сказали, что Мистерио не только объединится с Питером Паркером, но и будет показан в фильме как «хороший парень». Баталон отметил: персонажи объединятся для того, чтобы «сломать игру и победить этих монстров-элементалей».

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Напомним, в каноне комикс-вселенной Marvel Мистерио является противником Человека-паука. О том, что персонажи объединятся стало известно, когда Marvel показала на Comic Con Experience первый трейлер кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».

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