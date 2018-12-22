Умерла создательница «Гринча»

Вашингтон, , 17:34 — REGNUM В Ла-Холье (Калифорния) на 98-м году жизни скончалась создательница известного мультипликационного персонажа «Гринч» Одри Сьюз, сообщает 22 декабря «Российская газета».

Женщина была супругой известного детского писателя Теодора Сьюза Гайселя, более известного как Доктор Сьюз, скончавшегося в 1991 году.

После смерти супруга Сьюз создала компанию, которая занималась распространением наследия своего мужа, создавая всевозможные шоу, мультфильмы и литературные проекты.

Как утверждают знакомые с женщиной люди, Доктор Сьюз очень ценил Одри, которая вдохновляла его на создание детских книг. Убеждала его пропагандировать серьезные социальные проблемы в своих произведениях.

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