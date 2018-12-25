Видео: актер сериала «Ходячие мертвецы» выпустил музыкальный клип

Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Актер Питер Циммерман, исполнивший в сериале «Ходячие мертвецы» роль Эдуардо, выпустил музыкальный клип на песню Te Quiero Solo A Ti. Ролик был опубликован 24 декабря на портале Comicbook.

Название песни можно перевести как «Я люблю тебя одну». Таким образом, Циммерман последовал примеру Эмили Кинни (Бет Грин) и Чендлера Риггза (Карл Граймс), которые ранее уже показали поклонникам свои музыкальные таланты.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники шоу «Ходячие мертвецы» устроили в соцсетях рождественский флешмоб. Они стали публиковать различные фотографии и коллажи на праздничную тематику.

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