Актер Кевин Спейси опубликовал двусмысленное обращение к зрителям

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Американский актер Кевин Спейси после вызова в суд по делу о домогательствах опубликовал «странное» видеообращение, пишет немецкое издание Die Welt 25 декабря.

В канун Рождества Спейси появился на экране в фартуке с Санта-Клаусами, демонстративно моющий руки и приступающий к готовке. Трехминутное видео озаглавлено двусмысленно «Let Me Be Frank». Это можно перевести как «позвольте мне быть откровенным» или «позвольте мне быть Фрэнком». Фрэнк Андервуд — главный герой сериала Netflix «Карточный домик» в исполнении Спейси, который был «убит» сценаристами в финальном, пятом сезоне после обвинений актера в сексуальных домогательствах.

«Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы он вернулся», — говорит Кевин Спейси зрителю.

Из обращения не совсем ясно, говорит ли Спейси от своего имени, или от имени своего героя. Die Welt трактует это обращение как часть оборонительной кампании перед судом, попытку переманить публику на свою сторону. Возможно также, он намекает на возвращение Андервуда в сериал.

«Но вы не поверите худшему без доказательств, верно? Вы бы не судили опрометчиво без фактов (…) Я заплатил цену за вещи, которые, как мы знаем, я сделал. Но я не собираюсь платить за то, чего я не делал», — говорит актер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актера обязали явиться в суд округа Кейп-Энд-Айлендс (США) 7 января 2019 года. Досудебное слушание уже состоялось 20 декабря. В 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в домогательствах, а в сентябре этого года с таким же обвинением выступил его массажист.

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