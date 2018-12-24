Понедельник, 24 Декабря 2018 года
11:31:39 МСК

Фото: Галь Гадот объявила об окончании съемок сиквела «Чудо-женщины»

Культура

Премьера картины запланирована на июнь 2020 года

Лос-Анджелес, США, 24 декабря 2018, 10:54 — REGNUM  Актриса Галь Гадот объявила об окончании съемок нового кинокомикса DC «Чудо-женщина 1984», соответствующую публикацию она разместила 23 декабря на своей странице в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrvQoyHlVN1/

«Мы сделали это. Снова!!», — написала актриса в комментарии к фотографии, добавив, что съемки сиквела «Чудо-женщины» были особенными.

Гадот рассказала, что они проходили в четырех разных местах и трех странах мира, а над проектом работало около тысячи человек. Галь Гадот поблагодарила за работу всех актеров и отдельно режиссёра Пэтти Дженкинс. Актриса отметила, что может называть её другом.

Читайте также: Опубликован первый официальный трейлер новых «Людей в черном»

Напомним, премьера фильма «Чудо-женщина 1984» запланирована на 5 июня 2020 года. В фильме также снялись такие актеры, как Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль и Робин Райт.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты: сумма сборов фильма «Аквамен» в США оказалась меньше ожидаемой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить