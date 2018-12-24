Фото: Галь Гадот объявила об окончании съемок сиквела «Чудо-женщины»

Лос-Анджелес, США, , 10:54 — REGNUM Актриса Галь Гадот объявила об окончании съемок нового кинокомикса DC «Чудо-женщина 1984», соответствующую публикацию она разместила 23 декабря на своей странице в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrvQoyHlVN1/

«Мы сделали это. Снова!!», — написала актриса в комментарии к фотографии, добавив, что съемки сиквела «Чудо-женщины» были особенными.

Гадот рассказала, что они проходили в четырех разных местах и трех странах мира, а над проектом работало около тысячи человек. Галь Гадот поблагодарила за работу всех актеров и отдельно режиссёра Пэтти Дженкинс. Актриса отметила, что может называть её другом.

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Напомним, премьера фильма «Чудо-женщина 1984» запланирована на 5 июня 2020 года. В фильме также снялись такие актеры, как Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль и Робин Райт.

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