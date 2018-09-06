В Москве 6 сентября ожидается теплая погода без осадков

Москва, , 08:11 — REGNUM Согласно прогнозам синоптиков, жителей столицы России в четверг, 6 сентября, ждет теплая погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По сведениям метеослужбы, днем 6 сентября в Москве воздух прогреется до +23…+25 °C, ожидается переменная облачность при отсутствии осадков, а также восточный ветер со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. столба. Ночью в московском регионе похолодает до +11…+13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в первой половине сентября в столице России будет теплая погода с температурным фоном на 3−4 °C выше нормы, которая составляет днем около +17 °C.

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