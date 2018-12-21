Актеры спин-оффа шоу «Ходячие мертвецы» снимутся в кроссовере сериалов

Нью-Йорк, США, , 16:26 — REGNUM Стало известно, что актеры сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» Дженна Эльфман (Наоми/Джун) и Гаррет Диллахант (Джон Дори) снимутся в кроссовере (сериале, объединяющем сюжеты) с шоу «Ходячие мертвецы». Об этом 21 декабря сообщил портал Comicbook.

В интервью журналистам Диллахант сказал, что, по его мнению, в кроссовере случится война между Александрией и Хиллтопом (поселения в мире сериалов), поскольку в Хиллтопе «очень многое изменилось». Он добавил, что ему было бы очень интересно посмотреть, что будет в случае, если его герой встретится с Ниганом, которому в девятом сезоне «Ходячих мертвецов» удалось сбежать из своей камеры в Александрии.

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Напомним, «Бойтесь ходячих мертвецов» является одновременно спин-оффом и приквелом шоу «Ходячие мертвецы». В его основе лежат не комиксы, но события происходят в той же вселенной, что и события основного сериала.

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