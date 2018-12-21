Исполнитель роли Мормонта в «Игре престолов» рассказал о паранойе HBO

Лондон, , 14:51 — REGNUM Актер Иэн Глен, исполнивший в сериале «Игра престолов» роль Джораха Мормонта, заявил, что продюсеры телеканала HBO были «абсолютно параноидальны» во всем, что касается утечек сценария финального сезона «Игры престолов». Об этом 20 декабря сообщил портал Winter Is Coming.

Глен подтвердил слова других актеров о том, что им не предоставили распечаток сценария. Участники проекта получали текст через iPad, при этом им необходимо было пройти несколько уровней безопасности. Он сказал, что это создавало немалые трудности на съемочной площадке.

Актер добавил, что финальный сезон был первым в истории шоу, когда в течение дня все ключевые участники проекта вместе читали сценарий от начала и до конца. Иэн Глен сообщил, что Кит Харрингтон и другие актеры в итоге не смогли сдержать слез.

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Напомним, финальный сезон «Игры престолов» поклонники шоу смогут увидеть в апреле 2018 года. Ранее актер Ричард Мэдден, исполнивший в шоу роль Робба Старка, сказал, что, по его мнению, в конце сериала погибнут все главные персонажи.

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