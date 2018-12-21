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Netflix покажет полнометражку «Черное зеркало» уже в декабре

Культура

Фильм получил название «Кровопир»

Лос-Анджелес, США, 21 декабря 2018, 15:32 — REGNUM  Полнометражный фильм «Кровопир» (Bandersnatch), являющийся дополнением к сериалу Netflix «Черное зеркало», будет показан компанией уже в декабре 2018 года. Страница ленты уже появилась на сайте потокового сервиса.

Пользователи сети отмечают: по описанию понятно, что это будет именно полнометражная картина, а не дополнительный эпизод шоу. Как пишет издание Vulture, ожидается, что Netflix покажет фильм 28 декабря 2018 года.

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Напомним, создателем «Черного зеркала» является писатель Чарли Брукер. Шоу представляет собой сатирическую антологию на тему того, как влияют сегодня на человека информационные технологии. Кровопир — вымышленное существо в романе писателя Льюиса Кэррола «Через зеркало». Оно также появилось в его стихотворении 1974 года «Охота на Снарка».

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