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Шесть участников «Беверли-Хиллз 90210» готовы сняться в продолжении сериала

Культура

Шеннен Доэрти и Люк Перри отнеслись к этой идее прохладно

Лос-Анджелес, США, 21 декабря 2018, 15:09 — REGNUM  Телеканал CBS намерен запустить проект продолжения сериала «Беверли-Хиллз 90 210», в котором могут сняться шесть из восьми ключевых актеров. Об этом 21 декабря сообщил портал Digital Spy.

По имеющейся информации, Брайан Остин Грин, Габриель Картерис, Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Тори Спеллинг и Иан Зиринг готовы к тому, чтобы поучаствовать в проекте. Что касается Шеннен Доэрти и Люка Перри, то, по информации издания, они отнеслись к этой идее прохладно.

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Напомним, в 2013 году телеканал The CW закончил показывать сериал «90 210: Новое поколение», который был спин-оффом (ответвлением) оригинального шоу. Стоит отметить, что Доэрти, Гарт и Спеллинг появились в его первом сезоне.

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