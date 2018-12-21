Сергей Жуков стал лидером тоталитарной рэйв-секты в клипе «Слэмятся пацаны»

Москва, , 14:07 — REGNUM Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков и рэйв-коллектив Little Big выпустили совместный клип на песню «Слэмятся пацаны». Видео было опубликовано 21 декабря на YouTube-канале «Чикен Карри».

По сюжету Сергей Жуков является создателем тоталитарной рэйв-секты «Свидетели слэма и мошпита», адепты которой приезжают в провинциальный российский город и начинают собирать новообращенных последователей. Все заканчивается тем, что во время рэйв-молебна появляются «маски-шоу», а Жуков попадает в эфир местных новостей.

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Напомним, на молодежном слэнге слова «слэм» и «мошпит» означают агрессивный танец под музыку, подразумевающий махание всеми частями тела, взаимное толкание, прыжки в толпу и даже действия, которые незнакомый с этим явлением человек иногда может принять за драку. Наибольшее распространение это явление получило в среде поклонников металла и альтернативной музыки, но практикуется и среди поклонников иных музыкальных направлений.

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