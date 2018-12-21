Поклонникам группы «Ленинград» не понравился её новый клип «Золото»

Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM Группа «Ленинград» Сергея Шнурова выпустила новый клип на песню «Золото», который был неоднозначно встречен её поклонниками. Ролик был опубликован 20 декабря на YouTube-канале коллектива.

На момент написания этой заметки видео набрало около 783 тыс. просмотров. Многие пользователи сервиса отметили в комментариях к видео, что последнее время в клипах «Ленинграда» музыка отошла на второй план. «Можно уже клипы вообще без музыки снимать, всё равно песни отстойные пошли», — написал в комментариях пользователь Сергей Ерошин.

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Напомним, самым популярным видео группы остается клип на песню «Экспонат», который набрал уже более 137 млн просмотров. На втором месте расположилось видео «Сиськи» (57 млн), на третьем ролик на песню «Ч.П.Х.» (65 млн).

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