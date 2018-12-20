Мат не подлежит публичному использованию — эксперт

Махачкала, , 18:08 — REGNUM Мат — это нецензурная часть русского языка, и она не подлежит публичному использованию. Закон должен быть одним для всех, и если нельзя использовать мат публично, значит нельзя! Такую позицию высказал заместитель директора одного из ведущих в Дагестане центров культуры — Дома дружбы в городе Махачкале Георгий Гарунов.

Собеседник отметил, что конституция РФ позволяет концерты и собрания, которые не нарушают общественного порядка. Но если мероприятие не несёт в себе ничего противоправного, но при этом срывается, то наказывать нужно уже сотрудников правоохранительных органов, которые превышают свои полномочия.

«Назначьте ответственного, который будет следить за порядком, и пусть проводят [концерты]. Кто нарушит, тот и будет отвечать. Пока не нарушил, не виноват», — считает Гарунов.

Напомним, на пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин отметил, что не приветствует разгон концертов рэп-артистов. Но при этом глава государства отметил, что нет ничего хорошего и в творчестве, где используется ненормативная лексика и пропагандируется употребление наркотиков. По его словам, «искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам».

Говоря о методах борьбы, Путин высказался, что «нельзя хватать и не пущать, наказывать». По его словам, противодействовать нужно «аккуратно и спокойно», убеждая в большей привлекательности других жизненных ценностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября — начале декабря 2018 года в ряде городов России были отменены концерты некоторых молодых отечественных рэп‑ и поп-артистов и коллективов: исполнителей Хаски и Элджея, певицы Монеточки, групп IC3PEAK и «Френдзона».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 12 декабря рассказала, что Владимир Путин дал поручение выяснить причины срывов выступлений. Вопрос об отмене концертов по стране был поднят на встрече лидера государства с Советом по правам человека.

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