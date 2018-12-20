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Опубликован первый официальный трейлер новых «Людей в черном»

Культура

Картина получила название «Люди в черном: интернешнл»

Лос-Анджелес, США, 20 декабря 2018, 18:28 — REGNUM  Вышел первый официальный трейлер спин-оффа (картина, являющаяся ответвлением по отношению к фильмам или серии фильмов) «Люди в черном». Ролик был опубликован сегодня, 20 декабря на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Главные роли в картине исполнили такие известные актеры, как Крис Хемсворт («Тор»), Лиам Нисон («Заложница») и Тесса Томпсон («Мир Дикого Запада»). Снял её режиссёр Феликс Гэри Грей («Форсаж 8»). Предстоящий фильм получил называние «Люди в черном: интернешнл».

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Напомним, на экраны кинотеатров лента выйдет 14 июня 2019 года. Согласно синопсису, новой опасностью для Земли является шпион в рядах тайной организации.

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