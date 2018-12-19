В сети появилась информация о продолжении сериала «Агенты «Щ.И.Т.»

Нью-Йорк, США, , 12:25 — REGNUM Закончены съемки шестого сезона сериала «Агенты «Щ.И.Т.», об этом сообщил руководитель отдела специальных эффектов Марк Колпак. 18 декабря на своей странице в Twitter он опубликовал фотографию праздничной вечеринки, посвященной этому событию.

https://twitter.com/MarkKolpack/status/1075053262108160000

Колпак отметил, что в целом работа над новым сезоном сериала ещё далека от завершения, его подразделению предстоит трудиться над созданием визуальных эффектов, однако основная часть съемок закончена. Шестой сезон шоу получит 13 эпизодов, первый из них выйдет в июле 2019 года.

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Напомним, съемки продолжения шоу начались в июле 2018 года, таким образом, они проходили в течение пяти месяцев. Ранее СМИ сообщили, что «Агенты «Щ.И.Т.» — самый популярный сериал по киновселенной Marvel, он стоит на одном уровне с такими шоу, как «Лучше звоните Солу» и «Викинги». Телеканал ABC объявил, что намерен заказать производство седьмого сезона сериала.

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