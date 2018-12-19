Звезда Star Trek сыграет во втором сезоне «Террора»

Лос-Анджелес, США, , 11:52 — REGNUM Американский актёр Джордж Такеи, исполнивший роль Хикару Сулу в сериале Star Trek («Звёздный путь»), присоединился к актёрскому составу второго сезона сериала «Террор». Кроме того, он займёт должность консультанта по сюжету, сообщает The Hollywood Reporter.

Такеи исполнит роль Ямато, бывшего капитана рыболовецкого судна и старейшины местной коммуны. Также во втором сезоне появятся еще четыре новых актёра. Кики Сукэдзанэ исполнит роль Юко — загадочной женщины из прошлого Честера; Мики Исикава сыграет подругу семьи Накаямы Эми, а Шинго Усами и Наоко Мори — отца и мать Честера.

Второй сезон «Террора» будет посвящён призраку, который терроризирует американо-японское сообщество во время Второй мировой войны. События развернутся в лагере для интернированных, где во время войны содержались японцы. Съёмки сериала начнутся в январе 2019 года в Ванкувере. В него войдёт десять эпизодов. Первые две серии поставит Джозеф Владыка. Одним из продюсеров телешоу выступает Ридли Скотт.

Первый сезон «Террора», основанный на одноимённом романе американского писателя Дэна Симмонса, вышел в марте 2018-го года на телеканале AMC. По сюжету, в 1845 году экспедиция под командованием опытного полярного исследователя сэра Джона Франклина отправляется на судах «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады на поиск северо-западного прохода из Атлантического океана в Тихий. Удачно пережив первую зиму, в сентябре 1846 оба судна экспедиции оказываются скованы льдами.

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