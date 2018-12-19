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Звезда фильма «Рыжая Соня» хочет сыграть злодея в кинокомиксах Marvel

Культура

Бригитта Нильсен считает, что у неё отлично получится сыграть подобного персонажа

Лос-Анджелес, США, 19 декабря 2018, 12:00 — REGNUM  Актриса Бригитта Нильсен («Кобра», «Рокки 4», «Крид 2») заявила, что она хотела бы сыграть злодея в киновселенной Marvel. Об этом 18 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1075058167120310272

В интервью журналистам Нильсен сказала, что она видит себя злодеем в какой-нибудь истории Marvel или Sony, в которой она не будет сдерживаться в своих «злодейских» порывах. Актриса отметила, что она готова взять любую подобную роль и считает, что у неё отлично получится сыграть злодея.

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Напомним, карьера Бригитты Нильсен в кино началась с роли героя комиксов, в 1985 году вышел фильм «Рыжая Соня» с её участием, в основу которого легли работы Роя Томаса. В этой картине также снялся Арнольд Шварценеггер.

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