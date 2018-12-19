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Студия Marvel отправит супергероев на Первую мировую войну

Культура

В сети появилась информация о будущих фильмах компании

Лос-Анджелес, США, 19 декабря 2018, 09:18 — REGNUM  Студия Marvel в своих новых фильмах может отправить супергероев на Первую мировую войну, компания сейчас подыскивает места для съемок в Италии. Об этом 18 декабря сообщил портал Screen Rant.

Итальянские СМИ пишут: съемки пройдут в замке Раккониджи, расположенном в городе Кунео. Издание отмечает, что неизвестно, о каком именно фильме идет речь. В качестве претендентов можно рассматривать картины «Черная вдова» и «Вечные», и последняя явно больше подходит на это место. Возможно, в фильме про Вечных будет показана история персонажа Серси, которая в течение тысяч лет жила бок о бок с людьми.

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Напомним, о том, что раса Вечных может появиться в ближайших фильмах Marvel, стало известно в ноябре 2018 года. Инсайдеры сообщили, что студия ищет двух актеров на роли этих персонажей.

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