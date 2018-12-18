Роскомнадзор может заблокировать скандальный фильм «Праздник»

Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Создатель скандального фильма «Праздник» Алексей Красовский сообщил журналистам, что его предупредили: Роскомнадзор заблокирует картину, если она будет размещена на сервисе YouTube. Об этом 18 декабря сообщил портал «Театрал».

Режиссёр добавил, что он не отправлял заявку на предоставление прокатного удостоверения, поскольку в этом случае ему придется передать копию картины в прокуратуру, а он не хочет «играть в поддавки с экспертами». По мнению Красовского, если его фильм запретить и никому не показывать, то «врать о его содержании будет проще».

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Напомним, ранее Алексей Красовский заявил, что картина «Праздник» будет показана в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года на одном из каналов YouTube. Ожидается, что фильм покажет зрителям историю о том, как одна обеспеченная семья празднует Новый год в блокадном Ленинграде. С осуждением идеи картины выступили многие депутаты и общественные деятели.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Праздник» все же будет показан в ночь на 1 января, но на Youtube